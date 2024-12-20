Роман Ротенберг: «Когда слово «скучно» будет ассоциироваться со мной и СКА, пора будет искать себе новую профессию»
Роман Ротенберг заявил, что не потерпит скучной игры от СКА.
Петербургский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Какая победа более ценная – результативная или скучная с малым количеством шайб?
– Когда слово «скучно» будет ассоциироваться с хоккейным клубом СКА и со мной, то нам пора будет искать себе новую профессию, – сказал главный тренер СКА.
Ротенберг о 6:4 с «Торпедо»: «Слова великого Тарасова: «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так играл СКА. Не было никакого автобуса, всем было весело, такой хоккей нам нужен»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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