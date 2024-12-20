Роман Ротенберг: «Когда слово «скучно» будет ассоциироваться со мной и СКА, пора будет искать себе новую профессию»

Роман Ротенберг заявил, что не потерпит скучной игры от СКА.

Петербургский клуб обыграл «Торпедо» со счетом 6:4 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Какая победа более ценная – результативная или скучная с малым количеством шайб?

– Когда слово «скучно» будет ассоциироваться с хоккейным клубом СКА и со мной, то нам пора будет искать себе новую профессию, – сказал главный тренер СКА.

Ротенберг о 6:4 с «Торпедо»: «Слова великого Тарасова: «Веселее! Мы в хоккее!» Вот так играл СКА. Не было никакого автобуса, всем было весело, такой хоккей нам нужен»

Роман Ротенберг: «Отстранение россиян – политическое, решает не ИИХФ, а Госдеп США. Когда Байден уйдет с поста президента, будут хорошие новости, уверен»