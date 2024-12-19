Воробьев о 5:4 со «Спартаком»: «Буря эмоций, голов, интересное дерби. По атаке ЦСКА мы порадовались, в обороне должны играть солиднее»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры со «Спартаком».

Армейцы одержали победу (5:4 ОТ) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Я думаю, что мы сегодня увидели очень интересное дерби. Буря эмоций, голов. Рады, что мы обыграли «Спартак » и берем два очка сегодня.

– Могли бы вы пояснить, в чем ЦСКА сегодня был сильнее, если вспоминать три предыдущих поражения?

– Поражения были в начале сезона. Ранние стадии, многим ребятам было нужно время – и система новая, и многие вещи были еще «зеленые».

Мы перестраивались, а там была команда, которая несколько лет играет. Там только добавлялись игроки, а у нас была полная перестройка. Я это имел в виду.

– Вас, как тренера, должно радовать, что тройка Соркина приносит результат. Но вы считаете, что остальные звенья не подтягиваются?

– Мы рады за тройку Соркина . Сегодня и Гурьянов неплохой матч выдал. В принципе получилась командная, рабочая победа. Естественно, что с моей стороны хочется, чтобы ребята больше забивали.

– Сегодня получилось забить много. Чувствуете ли вы прогресс или это было на эмоциях после церемонии в честь Федорова?

– Я не скажу, что у нас было меньше моментов в тех играх, которые мы выигрывали со счетом 2:1. Сегодня мы их просто лучше реализовывали.

– Сегодня было ли каким-то сюрпризом или создало какие-то сложности то, что «Спартак» перетасовал звенья?

– Наложить звенья стало сложнее. Когда увидели звенья в протоколе, это стало немножко сюрпризом для нас.

– Сегодня в трех пропущенных шайбах ЦСКА ошибались защитники. Как объясните?

– Напряжение, уровень соперника. Мы разберемся с этим. Самое главное, что мы победили, что не сложили рук и продолжили играть и работать.

– В целом игра, в которой много моментов с обеих сторон, это то, к чему вы стремитесь? Или хотелось более сбалансированного хоккея?

– По атаке мы порадовались, а по обороне должны быть солиднее, – сказал главный тренер ЦСКА .