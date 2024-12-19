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ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, одержав 7-ю подряд победу. Команда Воробьева идет 4-й на Западе

ЦСКА одержал 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева дома обыграла «Спартак» (5:4 ОТ). 

Это 7-я подряд победа ЦСКА, клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 35 играх. 

«Спартак» проиграл впервые за 4 матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 балл в 26 играх и идет второй на Западе. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoКХЛ
logoСпартак
logoИлья Воробьев
logoЦСКА
logoАлексей Жамнов
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