ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, одержав 7-ю подряд победу. Команда Воробьева идет 4-й на Западе
ЦСКА одержал 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ильи Воробьева дома обыграла «Спартак» (5:4 ОТ).
Это 7-я подряд победа ЦСКА, клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 35 играх.
«Спартак» проиграл впервые за 4 матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 балл в 26 играх и идет второй на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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