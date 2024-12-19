ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, одержав 7-ю подряд победу. Команда Воробьева идет 4-й на Западе

ЦСКА одержал 7-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ильи Воробьева дома обыграла «Спартак» (5:4 ОТ).

Это 7-я подряд победа ЦСКА , клуб занимает 4-е место в таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 35 играх.

«Спартак » проиграл впервые за 4 матча. Команда Алексея Жамнова набрала 51 балл в 26 играх и идет второй на Западе.