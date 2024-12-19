ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены» перед дерби со «Спартаком»

ЦСКА поднял именной стяг Сергея Федорова под своды «ЦСКА-Арены».

Команда под руководством Ильи Воробьева принимает «Спартак » (2:1 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Этот матч посвящен 55-летнему юбилею Сергея Федорова . Перед началом игры ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены».

ЦСКА в честь 55-летия Федорова сыграет со «Спартаком» в форме с отсылкой к сезону-1988/89. Под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят именной стяг Сергея