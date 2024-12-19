ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены» перед дерби со «Спартаком»
ЦСКА поднял именной стяг Сергея Федорова под своды «ЦСКА-Арены».
Команда под руководством Ильи Воробьева принимает «Спартак» (2:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Этот матч посвящен 55-летнему юбилею Сергея Федорова. Перед началом игры ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены».
ЦСКА в честь 55-летия Федорова сыграет со «Спартаком» в форме с отсылкой к сезону-1988/89. Под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят именной стяг Сергея
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
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