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ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены» перед дерби со «Спартаком»

ЦСКА поднял именной стяг Сергея Федорова под своды «ЦСКА-Арены».

Команда под руководством Ильи Воробьева принимает «Спартак» (2:1, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Этот матч посвящен 55-летнему юбилею Сергея Федорова. Перед началом игры ЦСКА поднял именной стяг Федорова под своды «ЦСКА-Арены». 

ЦСКА в честь 55-летия Федорова сыграет со «Спартаком» в форме с отсылкой к сезону-1988/89. Под своды «ЦСКА-Арены» будет поднят именной стяг Сергея

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал КХЛ
logoСергей Федоров
logoКХЛ
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logoСпартак
ЦСКА-Арена
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