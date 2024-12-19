Федоров о продолжении тренерской карьеры: «Я не пропал. Предложений не поступало – звонили, может, я трубку не брал. Слежу за любимой командой, занимаюсь семьей»
– Как ваша жизнь изменилась без хоккея?
– Конечно, я слежу за любимой командой. Но сейчас в основном занимаюсь семейными обязанностями.
– Когда вас ждать обратно?
– Я не пропал и не исчез. Я рядом. Когда следующее заявление? Пока не знаю, – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Также Федоров ответил на вопросы о том, планирует ли возобновить тренерскую карьеру.
– Вам поступали предложения после ЦСКА?
– Предложений не поступало. Может, звонили, а я просто трубку не брал (смеется).
– А если бы поступили?
– Даже не представляю свой ответ.
– Вы понимаете, как долго будет продолжаться ваша тренерская пауза?
– На данный момент я завершил тренерскую карьеру. Мое назначение произошло в течение трех суток. Я не планировал быть тренером, – сказал Федоров.
55‑летний специалист возглавлял ЦСКА с июля 2021 по май 2024 года. Под его руководством армейцы два раза подряд выиграли Кубок Гагарина (2022, 2023), а Федоров дважды был признан лучшим тренером сезона в КХЛ.
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