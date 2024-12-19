Боссы «Монреаля» просматривают Конюшкова на игре со СКА. Защитник «Торпедо» перейдет в НХЛ (Артур Хайруллин)

Богдан Конюшков перейдет в клуб НХЛ.

Ранее стало известно , что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят сегодняшнюю игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо ».

«Сегодня читал интервью Богдана Конюшкова , и он как-то неопределенно высказался о Монреале . По моей информации, его отъезд в НХЛ – дело решенное.

Конечно, он не так распиарен, как Иван Демидов , но Лекавалье приехал смотреть в том числе и на Конюшкова», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Конюшков о переезде в НХЛ: «Нужна моя готовность, заинтересованность «Монреаля». Там больше ждут Демидова, уже относятся к нему как к мессии»