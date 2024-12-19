Боссы «Монреаля» просматривают Конюшкова на игре со СКА. Защитник «Торпедо» перейдет в НХЛ (Артур Хайруллин)
Богдан Конюшков перейдет в клуб НХЛ.
Ранее стало известно, что генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье побывали на матче СКА – «Локомотив» (2:3). Они также посетят сегодняшнюю игру Фонбет Чемпионата КХЛ СКА – «Торпедо».
«Сегодня читал интервью Богдана Конюшкова, и он как-то неопределенно высказался о Монреале. По моей информации, его отъезд в НХЛ – дело решенное.
Конечно, он не так распиарен, как Иван Демидов, но Лекавалье приехал смотреть в том числе и на Конюшкова», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Конюшков о переезде в НХЛ: «Нужна моя готовность, заинтересованность «Монреаля». Там больше ждут Демидова, уже относятся к нему как к мессии»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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