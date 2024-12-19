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Конюшков о переезде в НХЛ: «Нужна моя готовность, заинтересованность «Монреаля». Там больше ждут Демидова, уже относятся к нему как к мессии»

Богдан Конюшков высказался о возможном отъезде в НХЛ.

– Недавно Ларионов заявил, что по своему потенциалу вы способны достичь уровня Артемия Панарина и Александра Овечкина и стать ценным хоккеистом для «Монреаля», который вас задрафтовал.

– Такое отношение ко многому обязывает. Игорь Николаевич – любитель выдавать авансы.

Помню, как в дебютном для меня сезоне, когда только начал выступать в КХЛ, он сравнил меня с Никласом Лидстремом. Я еще пару дней потом ходил в шоке и думал: «С кем он меня поставил на одну ступень!» Человек завоевал четыре Кубка Стэнли, был капитаном того легендарного «Детройта».

Приятно, когда о тебе говорят такое, но это еще и накладывает большую ответственность. Ведь теперь придется доказывать делом.

– Вы сами хотите попробовать свои силы в НХЛ?

– Есть мысли, но должно сойтись много факторов: моя готовность, заинтересованность «Монреаля». Если отвечать на конкретный вопрос, то, разумеется, да.

– Думаете отправиться в лагерь развития «Канадиенс»?

– В первую очередь необходимо решить вопрос с документами. Если оформить их получится, хочется попробовать съездить туда следующим летом.

– С Ларионовым общались на тему продолжения карьеры в НХЛ? Что он говорит?

– По ходу сезона все разговоры только о «Торпедо». А перед началом регулярки сказал, что обо мне в «Монреале» не забыли и внимательно следят. Объяснил, что все будет зависеть от меня, и, если получится, поеду в лагерь развития клуба.

– За результатами «Канадиенс» следите?

– Болельщики команды из Канады иногда присылают результаты. Есть один парень, который регулярно пишет, причем, как правило, после неудач.

Например, они уступили «Питтсбургу» со счетом 2:9, и он скинул фотографию табло с подписью: «Это отстой». Честно, там больше ждут Ивана Демидова. Тот же человек признался, что они уже сейчас относятся к нему как к мессии.

– Ваш бывший одноклубник Николай Коваленко летом перебрался в стан другого аутсайдера НХЛ – «Сан-Хосе». Адаптация дается ему непросто?

– Недавно созванивались с ним. Он иногда не знает, плакать или радоваться. Сказал ему: «Все нормально, докажешь, что достоин играть в НХЛ. И даже неважно, за какую команду выступаешь».

В качестве доказательства моих слов недавно «Шаркс» одолел «Сент-Луис», а Коля оформил ассистентский хет-трик. Сразу написал ему и поздравил. Очень рад за Коваленко, – сказал защитник «Торпедо» Конюшков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RT
logoБогдан Конюшков
logoНиколай Коваленко
logoСан-Хосе
logoИгорь Ларионов
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logoИван Демидов
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