У «Металлурга» 4 победы в 5 последних матчах, команда Разина – 5-я на Востоке. У «Автомобилиста» 5 поражений подряд и 4-е место
«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Андрея Разина обыграла «Автомобилист» (4:2).
Таким образом, «Металлург» набрал 42 очка в 37 играх и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.
«Автомобилист» проиграл 5 матчей подряд. Команда Николая Заварухина идет 4-й на Востоке, набрав 42 очка в 34 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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