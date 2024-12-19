Посольство РФ в Польше о приговоре Сергееву за шпионаж: «Условия содержания были удовлетворительные, он был обеспечен адвокатской защитой и телефонной связью с родственниками»

В посольстве РФ в Польше отреагировали на приговор хоккеисту за шпионаж.

18 декабря стало известно , что 21-летний хоккеист Максим Сергеев осужден на 2 года и 11 месяцев за шпионаж. Также он был оштрафован на 5 200 злотых (1 220 евро). Его депортируют в Россию в мае 2025 года. Игрока польского «Заглембе» арестовали в июне 2023 года в рамках расследования в отношении шпионской сети, действовавшей на территории Польши.

«У посольства нет какой‑то новой информации по делу российского гражданина Максима Сергеева.

В июле 2023 года российский консул встречался с Сергеевым в месте его содержания под арестом. По его словам, условия содержания были удовлетворительные, он был обеспечен адвокатской защитой.

По запросу посольства ему была предоставлена возможность поддерживать телефонную связь с родственниками и адвокатом, а также почтовую связь с посольством.

Польским судом Сергеев был приговорен к 2 годам и 11 месяцам лишения свободы. Каких‑либо новых обращений от нашего гражданина, его родственников и адвоката в адрес посольства не поступало», – сообщили в посольстве в ответ на запрос «Матч ТВ ».

Осужденный за шпионаж Сергеев начинал с публикации политического контента в соцсетях. Ему платили в криптовалюте и поручали фотографировать объекты НАТО и польской армии

Русского хоккеиста в Польше объявили шпионом!