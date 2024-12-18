Осужденный за шпионаж Сергеев начинал с публикации политического контента в соцсетях. Ему платили в криптовалюте и поручали фотографировать объекты НАТО и польской армии

Стали известны детали деятельности Максима Сергеева, осужденного за шпионаж в Польше.

Ранее сообщалось , что 21‑летний российский хоккеист осужден в Польше на 2 года и 11 месяцев. Также он был оштрафован на 5 200 злотых (1 220 евро).

Сообщалось, что он собирал информацию об объектах военной инфраструктуры в нескольких провинциях. В Польше хоккеист находился с октября 2021 года.

Как сообщает Iltalehti со ссылкой на L’Equipe, в начале 2023 года Сергеев увидел в интернете объявления от некого Андрея, который предлагал «работу в Кракове» и «подработки в Варшаве».

Сначала задания были простыми. Андрей попросил Сергеева публиковать в социальных сетях сообщения о том, что конфликт на Украине не касается польского народа. Также ему поручили комментировать действия президента США Джо Байдена в заранее согласованной манере.

За эти действия Сергеев получал небольшие выплаты в криптовалюте. Следующим заданием для Сергеева стало выявление объектов, связанных с польской армией или силами НАТО. Ему поручили тщательно документировать найденную информацию.

Он пытался снять квартиру с видом на завод по производству военного оборудования в Сосновце, но безуспешно. Тогда он установил камеры на крыше одного из магазинов, чтобы снимать завод.

Со временем Сергеев стал частью ячейки из 15 человек, которым обещали по 10 000 долларов за успешное выполнение операции – сход с рельсов поезда, целью которого была военная помощь Украине.

«Это должно было произойти за несколько дней до визита президента США в Польшу в феврале 2023 года», – рассказал L’Équipe один из следователей.

Сообщается, что польские власти знали о существовании этой группы. Они планировали продолжать наблюдение за членами группы, но вынуждены были вмешаться из-за угрозы нападения на поезд.

Через несколько недель после ареста членов ячейки Сергеев снова получил сообщение от Андрея, который сменил номер и имя. Теперь он называл себя «Габриэль».

Габриэль попросил Сергеева поджечь дом и автомобиль, которые, по его словам, принадлежали «коррумпированному белорусу». На этот раз Максим отказался выполнить задание.

Тем не менее он продолжал делать фотографии и отправлять их, пока в июне 2023 года не был арестован по подозрению в шпионаже.