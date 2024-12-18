  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Осужденный за шпионаж Сергеев начинал с публикации политического контента в соцсетях. Ему платили в криптовалюте и поручали фотографировать объекты НАТО и польской армии
12

Осужденный за шпионаж Сергеев начинал с публикации политического контента в соцсетях. Ему платили в криптовалюте и поручали фотографировать объекты НАТО и польской армии

Стали известны детали деятельности Максима Сергеева, осужденного за шпионаж в Польше.

Ранее сообщалось, что 21‑летний российский хоккеист осужден в Польше на 2 года и 11 месяцев. Также он был оштрафован на 5 200 злотых (1 220 евро).

Сообщалось, что он собирал информацию об объектах военной инфраструктуры в нескольких провинциях. В Польше хоккеист находился с октября 2021 года.

Как сообщает Iltalehti со ссылкой на L’Equipe, в начале 2023 года Сергеев увидел в интернете объявления от некого Андрея, который предлагал «работу в Кракове» и «подработки в Варшаве».

Сначала задания были простыми. Андрей попросил Сергеева публиковать в социальных сетях сообщения о том, что конфликт на Украине не касается польского народа. Также ему поручили комментировать действия президента США Джо Байдена в заранее согласованной манере.

За эти действия Сергеев получал небольшие выплаты в криптовалюте. Следующим заданием для Сергеева стало выявление объектов, связанных с польской армией или силами НАТО. Ему поручили тщательно документировать найденную информацию.

Он пытался снять квартиру с видом на завод по производству военного оборудования в Сосновце, но безуспешно. Тогда он установил камеры на крыше одного из магазинов, чтобы снимать завод.

Со временем Сергеев стал частью ячейки из 15 человек, которым обещали по 10 000 долларов за успешное выполнение операции – сход с рельсов поезда, целью которого была военная помощь Украине.

«Это должно было произойти за несколько дней до визита президента США в Польшу в феврале 2023 года», – рассказал L’Équipe один из следователей.

Сообщается, что польские власти знали о существовании этой группы. Они планировали продолжать наблюдение за членами группы, но вынуждены были вмешаться из-за угрозы нападения на поезд.

Через несколько недель после ареста членов ячейки Сергеев снова получил сообщение от Андрея, который сменил номер и имя. Теперь он называл себя «Габриэль».

Габриэль попросил Сергеева поджечь дом и автомобиль, которые, по его словам, принадлежали «коррумпированному белорусу». На этот раз Максим отказался выполнить задание.

Тем не менее он продолжал делать фотографии и отправлять их, пока в июне 2023 года не был арестован по подозрению в шпионаже. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
logoКХЛ
Политика
чемпионат Польши
Максим Сергеев 2003
происшествия
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Эксперт по праву о сроке Сергееву за шпионаж в Польше: «Сфабрикованное дело, провокация – нашли группу детей, какие‑то фото. Это сигнал тем, кто думает связать будущее со странами ЕС»
12сегодня, 14:10
21-летний хоккеист Сергеев осужден на 2 года и 11 месяцев за шпионаж в Польше. Его депортируют в Россию в мае 2025 года
51сегодня, 11:56
Андрей Назаров: «Национальный лидер завтра проведет прямую линию, ответит на главные вопросы людей. Важно, что мы едины и сплочены. Победа будет за нами»
25сегодня, 10:00
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Филадельфия» сыграет с «Детройтом», «Миннесота» – с «Флоридой», «Даллас» встретится с «Торонто»
1328 минут назад
Алексей Шевченко: «В следующем году «Лада» будет называться «Лада-АКМ», это не секрет. Команда в непонятном статусе, смысл вообще в ней?»
8сегодня, 19:43
«Ак Барс» подписал контракт с О′Деллом на 30 млн рублей до конца сезона (Metaratings)
7сегодня, 18:55
КХЛ. «Трактор» уступил минскому «Динамо», «Металлург» победил «Автомобилист», «Ак Барс» обыграл «Салават»
148сегодня, 18:45
В «Салавате» снова задержки по зарплате. Легионеры могут покинуть клуб, так как им обещали, что проблем с выплатами не будет (Алексей Шевченко)
18сегодня, 18:07
Разин о травме Еременко: «Сложный перелом, тяжелая ситуация. Он точно выбыл до конца сезона, думаю. Хорошо, если дальше в хоккей будет играть»
5сегодня, 17:37
«Ак Барс» ищет варианты обмена Юдина. Клуб не включил защитника в заявку на игру с «Салаватом» (Артур Хайруллин)
6сегодня, 16:58
У «Металлурга» 4 победы в 5 последних матчах, команда Разина – 5-я на Востоке. У «Автомобилиста» 5 поражений подряд и 4-е место
6сегодня, 16:45
Ротенберг о генменеджере «Монреаля»: «Проделал сложный путь, чтобы посетить «СКА-Арену». Гости удивились масштабу, раньше их стадион был самым вместительным»
34сегодня, 16:02Фото
Фетисов об отъезде Ги Буше в Канаду: «Расторгнуть контракт и до свидания. Что тут комментировать? В «Авангарде» разберутся»
31сегодня, 15:27
Ко всем новостям
Последние новости
Сапего о возвращении на «СКА-Арену»: «Интерьер изменился: вывески новые повесили, лампочки. Лед такой же, разницы не чувствовалось»
13 минут назад
Ламорелло о Ларионове: «Он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас. Игорь чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает, нет ничего, чего он не мог бы достичь»
230 минут назад
Фиала провел 600-й матч в НХЛ. У форварда «Лос-Анджелеса» 186 голов и 260 ассистов
46 минут назад
Гатиятулин о 3:2 с «Салаватом»: «После двух поражений в Уфе «Ак Барсу» удалось порадовать болельщиков. Просили ребят сыграть против легионеров понаглее, пожестче»
58 минут назад
Плющев о «СКА-Арене»: «Здоровая чаша, махина! Такого сооружения, как в Петербурге, в стране вообще нет. На 90% точно заполняется»
2сегодня, 19:26
«Сан-Хосе» вызвал Аскарова из АХЛ. Георгиев пропустил 7 голов в 2 матчах
5сегодня, 19:12
Агент Ливо о долгах «Салавата» по зарплате: «Джош продолжит играть в Уфе до конца сезона вне зависимости от того, будут ли задержки выплат»
2сегодня, 18:42
«Спартак» подписал просмотровый контракт с Чибисовым. 31-летний форвард пропустил прошлый сезон в «Тракторе» из-за проблем со здоровьем
1сегодня, 18:32
Шипачев сделал 3 ассиста в игре с «Трактором». У Вадима 3+16 в 10 матчах
1сегодня, 18:19
Гру после 1:3 от минского «Динамо»: «Непривычно иметь 7 выходных, у «Трактора» было 3 тренировки, я ожидал такого состояния. Робинсон сломал палец и выбыл на 7-14 дней»
1сегодня, 17:56
Рекомендуем