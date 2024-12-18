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Эксперт по праву о сроке Сергееву за шпионаж в Польше: «Сфабрикованное дело, провокация – нашли группу детей, какие‑то фото. Это сигнал тем, кто думает связать будущее со странами ЕС»

Эксперт прокомментировала тюремный срок Максиму Сергееву за шпионаж.

Ранее появилась информация, что 21‑летний российский хоккеист осужден в Польше на 2 года и 11 месяцев. Также он был оштрафован на 5 200 злотых (1 220 евро).

Сообщалось, что он собирал информацию об объектах военной инфраструктуры в нескольких провинциях. В Польше хоккеист находился с октября 2021 года.

«Конечно, это сфабрикованное дело польской службы безопасности. Нашли группу детей, нашли какие‑то фотографии. Я даже не исключаю, что это была просто какая‑то провокация.

Сфабриковали дело, просто показать, как они нашли у себя на территории Польши российских разведчиков, которым интересно знать инфраструктуру страны. И никого не волнует, что эти разведчики – практически дети.

Но мы видим, что несмотря на тяжесть обвинения, суд в итоге разобрался в этой ситуации. Понимаю, что они не могут признать нашего хоккеиста невиновным, потому что там на них тоже оказывается давление. Но давайте посмотрим на наказание, которое за шпионаж дали: два года – небольшой срок, потому что могли отправить в тюрьму на 10 лет.

Более того, его уже в мае готовы отпустить в Россию. И все понимают, что здесь, конечно, никто не будет исполнять решение польского суда, и парнишку отпустят сразу, как он пересечет границу.

Это просто политическая такая история, какой‑то процесс, больше, наверное, рассчитанный на внутреннего потребителя, на польских обывателей. Я не думаю, что там руководство спецслужб Польши настолько некомпетентно, что они примут это «расследование» за чистую монету, что это действительно такая крупная разработка спецслужб.

Безусловно, это очень важный сигнал для тех, кто думает связать свое будущее со странами ЕС», – сказала специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Русского хоккеиста в Польше объявили шпионом! Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Максим Сергеев 2003
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Политика
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