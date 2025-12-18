Каменский о драке фанатов СКА и «Шанхая»: «Есть регламент, по которому это будет оцениваться. Я против Fan ID! На хоккей ходят дружественные болельщики, с детьми, инцидентов не бывает»

Валерий Каменский высказался о драке между фанатами СКА и «Шанхая».

Вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ Валерий Каменский высказался о драке между болельщиками СКА и «Шанхая».

Во вторник СКА обыграл «Шанхай » со счетом 4:1. Ранее стало известно , что фанаты клубов устроили драку после матча в Санкт-Петербурге. Полиция задержала двух человек.

«Сам эпизод я еще не видел, потому что только приехал с командировки. Но есть регламент, по которому будет оцениваться этот поступок, есть правила.

Fan ID? Я против! У нас на хоккей ходят дружественные болельщики, с детьми, никаких инцидентов у нас не бывает. Нет смысла его вводить», – сказал Каменский.