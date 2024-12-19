Беляев будет получать в «Спартаке» 9 млн рублей за сезон по новому контракту (Metaratings.ru)

Стала известна зарплата Александра Беляева по новому контракту со «Спартаком».

Ранее «Спартак » объявил о заключении с 25-летним нападающими соглашения до 2027 года.

По данным Metaratings.ru, Александр заработает в виде оклада 9 млн рублей за каждый сезон.

В текущем сезоне на счету Беляева 7 (5+2) очков в 26 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. Его подробная статистика – здесь .