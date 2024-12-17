«Спартак» продлил контракт с Беляевым до 2027 года. У форварда 5+2 в 26 матчах
«Спартак» заключил двусторонний контракт с Александром Беляевым до 2027 года.
Нападающий проводит второй сезон в московском клубе. В текущем сезоне на счету Беляева 7 (5+2) очков в 26 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Пополнив систему «Спартака» перед прошлым сезоном, 25-летний Беляев закрепился на уровне КХЛ, набрав 29 (18+11) очков в 83 матчах за красно-белых, стал важной частью нашей команды и заработал себе репутацию мастера решающих шайб на последних секундах матчей!
Пожелаем Александру успешной и результативной игры, много побед и еще больше памятных голов в составе московского «Спартака»!» – говорится в заявлении московского клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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