«Спартак» обыграл «Витязь» (5:4 ОТ), проигрывая 1:4 к 57-й минуте. Команда Жамнова выиграла 4-й матч подряд

«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Витязь » (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

К 57-й минуте игры красно-белые уступали со счетом 1:4.

Сначала на отметке 56:53 одну шайбу отыграл Павел Порядин , затем на 57:44 отставание до минимума сократил Георгий Овчинников.

Встречу в овертайме перевел нападающий Александр Беляев, сравнявший счет за пять секунд до завершения третьего периода.

В овертайме победный гол забил форвард Иван Морозов .

«Спартак» идет вторым в таблице Западной конференции (43 очка, 29 матчей), «Витязь» – девятым (29 баллов, 30 матчей).