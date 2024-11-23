«Спартак» обыграл «Витязь» (5:4 ОТ), проигрывая 1:4 к 57-й минуте. Команда Жамнова выиграла 4-й матч подряд
«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.
Команда тренера Алексея Жамнова обыграла «Витязь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
К 57-й минуте игры красно-белые уступали со счетом 1:4.
Сначала на отметке 56:53 одну шайбу отыграл Павел Порядин, затем на 57:44 отставание до минимума сократил Георгий Овчинников.
Встречу в овертайме перевел нападающий Александр Беляев, сравнявший счет за пять секунд до завершения третьего периода.
В овертайме победный гол забил форвард Иван Морозов.
«Спартак» идет вторым в таблице Западной конференции (43 очка, 29 матчей), «Витязь» – девятым (29 баллов, 30 матчей).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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