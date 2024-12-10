Йэн Коул: «Сергачев – первоклассный защитник в НХЛ, который может делать все на льду. Поэтому он получает столько и так востребован»
Йэн Коул положил оценил характеристики Михаила Сергачева.
Защитник «Юты» набрал 18 (7+11) очков при полезности «плюс 6» в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
«Это первоклассный защитник в НХЛ, который может играть практически в любом стиле и делать на льду практически все.
Он может играть жестко, может играть с использованием мастерства, может бросать, может забивать голы, может играть в большинстве, может играть в меньшинстве. Он может делать все.
Думаю, именно поэтому Михаил получает такую зарплату, и именно поэтому он так востребован», – сказал защитник «Юты» Йэн Коул.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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