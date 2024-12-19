«Рейнджерс» обменяли Какко в «Сиэтл» на Боргена и 2 драфт-пика
«Рейнджерс» обменяли форварда Каапо Какко в «Сиэтл».
Взамен нью-йоркский клуб получил защитника Уилла Боргена и выборы в 3-м и 6-м раундах драфта НХЛ-2025.
Ранее Какко попал в запас «Рейнджерс». В 30 матчах текущего сезона 23-летний финн набрал 14 (4+10) очков при полезности «плюс 9».
В 33 играх за «Кракен» на счету 28-летнего Боргена 2 (1+1) балла при полезности «минус 13».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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