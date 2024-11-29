«Рейнджерс» вновь изучают варианты обмена Какко (Даррен Дрегер)
«Рейнджерс» вновь изучают варианты обмена Каапо Какко.
Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
23-летний форвард клуба из Нью-Йорка был интересен другим клубам НХЛ перед прошлым дедлайном, но в итоге сделка не состоялась.
Летом «Рейнджерс» продлили контракт со 2-м номером драфта-2019 на год и 2,4 миллиона долларов.
В текущем сезоне у финна 12 (3+9) очков в 21 игре при полезности «+13» и среднем времени на льду 13:13.
Всего в лиге он провел 321 матч и набрал 129 (60+69) очков. В Кубке Стэнли добавил 44 игры и 9 (4+5) баллов.
«Рейнджерс» готовы обменять Крайдера и Трубу. Клуб хочет обновить состав, Друри рассматривает разные варианты
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
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