«Рейнджерс» вновь изучают варианты обмена Какко (Даррен Дрегер)

«Рейнджерс» вновь изучают варианты обмена Каапо Какко.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

23-летний форвард клуба из Нью-Йорка был интересен другим клубам НХЛ перед прошлым дедлайном, но в итоге сделка не состоялась.

Летом «Рейнджерс» продлили контракт со 2-м номером драфта-2019 на год и 2,4 миллиона долларов.

В текущем сезоне у финна 12 (3+9) очков в 21 игре при полезности «+13» и среднем времени на льду 13:13.

Всего в лиге он провел 321 матч и набрал 129 (60+69) очков. В Кубке Стэнли добавил 44 игры и 9 (4+5) баллов.

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