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«Рейнджерс» вновь изучают варианты обмена Какко (Даррен Дрегер)

«Рейнджерс» вновь изучают варианты обмена Каапо Какко.

Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. 

23-летний форвард клуба из Нью-Йорка был интересен другим клубам НХЛ перед прошлым дедлайном, но в итоге сделка не состоялась. 

Летом «Рейнджерс» продлили контракт со 2-м номером драфта-2019 на год и 2,4 миллиона долларов. 

В текущем сезоне у финна 12 (3+9) очков в 21 игре при полезности «+13» и среднем времени на льду 13:13. 

Всего в лиге он провел 321 матч и набрал 129 (60+69) очков. В Кубке Стэнли добавил 44 игры и 9 (4+5) баллов. 

«Рейнджерс» готовы обменять Крайдера и Трубу. Клуб хочет обновить состав, Друри рассматривает разные варианты

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: TSN
logoДаррен Дрегер
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoКаапо Какко
возможные переходы
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