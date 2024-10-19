В «Салавате Юлаеве» задержки по зарплате. Легионеры не хотели играть против «Трактора» – их убедил Козлов

У «Салавата Юлаева» появились задержки по выплатам зарплаты.

Напомним, в августе генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил о выплате задолженности в размере 1,2 миллиарда рублей.

«В «Салавате Юлаеве » снова появились задержки с перечислением зарплаты.

Причин я не знаю, но эта проблема пока никак не решается. Первую зарплату дали не вовремя. Со второй такая же история.

Легионеры команды еще за сутки до матча с «Трактором » не хотели выходить на лед.

Их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов , которого они очень уважают. Насколько я знаю, перед ними еще остаются задолженности за билеты и экипировку.

Кому-то эта история может показаться чрезмерным преувеличением и сознательным нагнетанием.

Но я еще недели полторы назад получил информацию, что один из легионеров хочет сменить клуб и готов это сделать в любой момент», – написал журналист Михаил Зислис.