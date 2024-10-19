В «Салавате Юлаеве» задержки по зарплате. Легионеры не хотели играть против «Трактора» – их убедил Козлов
Напомним, в августе генеральный директор клуба Ринат Баширов сообщил о выплате задолженности в размере 1,2 миллиарда рублей.
«В «Салавате Юлаеве» снова появились задержки с перечислением зарплаты.
Причин я не знаю, но эта проблема пока никак не решается. Первую зарплату дали не вовремя. Со второй такая же история.
Легионеры команды еще за сутки до матча с «Трактором» не хотели выходить на лед.
Их смог уговорить только главный тренер Виктор Козлов, которого они очень уважают. Насколько я знаю, перед ними еще остаются задолженности за билеты и экипировку.
Кому-то эта история может показаться чрезмерным преувеличением и сознательным нагнетанием.
Но я еще недели полторы назад получил информацию, что один из легионеров хочет сменить клуб и готов это сделать в любой момент», – написал журналист Михаил Зислис.
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