Еременко повредил колено, врезавшись в борт после силового от Обидина. Защитнику «Металлурга» понадобилась помощь, он не смог подняться самостоятельно

Владислав Еременко получил травму колена в матче с «Автомобилистом».

«Металлург » одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале 3-го периода защитник магнитогорского клуба Владислав Еременко врезался в борт в падении после контакта с форвардом «Автомобилиста » Андреем Обидиным и получил повреждение колена.

Защитник не смог подняться со льда самостоятельно, ему понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку.