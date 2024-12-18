Еременко повредил колено, врезавшись в борт после силового от Обидина. Защитнику «Металлурга» понадобилась помощь, он не смог подняться самостоятельно
Владислав Еременко получил травму колена в матче с «Автомобилистом».
«Металлург» одержал победу со счетом 4:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В начале 3-го периода защитник магнитогорского клуба Владислав Еременко врезался в борт в падении после контакта с форвардом «Автомобилиста» Андреем Обидиным и получил повреждение колена.
Защитник не смог подняться со льда самостоятельно, ему понадобилась помощь, чтобы покинуть площадку.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем