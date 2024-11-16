Заварухин об 1:0 с «Адмиралом»: «Автомобилист» боялся контратак, настраивались на это. Не было халатности к опасным моментам, ошибки подчистил вратарь»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Тяжелый матч и соперник, быстрая команда. Боялись их контратак, настраивались на это. Здорово сработало большинство. Надо отдать должное вратарю соперника. В третьем периоде ребята сыграли грамотно по заданию и довели матч до победы.

Не было халатности к опасным моментам, первые четыре минуты было хорошее движение, потом пошли ошибки, но вратарь подчистил. Поздравляю его с «сухарем».

– Как вам Дмитрий Исаев?

– Нестандартный парень в игре, имеет хороший бросок. Дали шанс проявить себя, сердце екнуло на силовом приеме у лавки соперника. Посмотрим дальше за ним.

– Какое состояние у Кертиса Волка?

– У меня нет медицинского образования. Нужно время, сколько – я не знаю. Вопрос к доктору, – сказал главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин .