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  • Заварухин об 1:0 с «Адмиралом»: «Автомобилист» боялся контратак, настраивались на это. Не было халатности к опасным моментам, ошибки подчистил вратарь»
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Заварухин об 1:0 с «Адмиралом»: «Автомобилист» боялся контратак, настраивались на это. Не было халатности к опасным моментам, ошибки подчистил вратарь»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги игры с «Адмиралом».

Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Тяжелый матч и соперник, быстрая команда. Боялись их контратак, настраивались на это. Здорово сработало большинство. Надо отдать должное вратарю соперника. В третьем периоде ребята сыграли грамотно по заданию и довели матч до победы.

Не было халатности к опасным моментам, первые четыре минуты было хорошее движение, потом пошли ошибки, но вратарь подчистил. Поздравляю его с «сухарем».

– Как вам Дмитрий Исаев?

– Нестандартный парень в игре, имеет хороший бросок. Дали шанс проявить себя, сердце екнуло на силовом приеме у лавки соперника. Посмотрим дальше за ним.

– Какое состояние у Кертиса Волка?

– У меня нет медицинского образования. Нужно время, сколько – я не знаю. Вопрос к доктору, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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