Заварухин об 1:0 с «Адмиралом»: «Автомобилист» боялся контратак, настраивались на это. Не было халатности к опасным моментам, ошибки подчистил вратарь»
Клуб из Екатеринбурга одержал победу со счетом (1:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Тяжелый матч и соперник, быстрая команда. Боялись их контратак, настраивались на это. Здорово сработало большинство. Надо отдать должное вратарю соперника. В третьем периоде ребята сыграли грамотно по заданию и довели матч до победы.
Не было халатности к опасным моментам, первые четыре минуты было хорошее движение, потом пошли ошибки, но вратарь подчистил. Поздравляю его с «сухарем».
– Как вам Дмитрий Исаев?
– Нестандартный парень в игре, имеет хороший бросок. Дали шанс проявить себя, сердце екнуло на силовом приеме у лавки соперника. Посмотрим дальше за ним.
– Какое состояние у Кертиса Волка?
– У меня нет медицинского образования. Нужно время, сколько – я не знаю. Вопрос к доктору, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
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