Демидов установил рекорд СКА по очкам для игроков до 19 лет – 20 баллов. Форвард обошел Подколзина, Трубачева и Дроздецкого
Иван Демидов побил рекорд СКА по очкам для игроков до 19 лет.
Форвард армейцев отпраздновал 19-летие во время паузы на Кубок Первого канала. Таким образом, он не сможет улучшить достижение.
Демидов набрал 20 (6+14) очков в Фонбет чемпионате КХЛ. В советский период лучший результат в чемпионатах страны на счету Николая Дроздецкого – 14 баллов в сезоне-1975/76).
В российской истории по 11 очков за сезон до 19-летия набирали Юрий Трубачев (в сезоне-2000/01) и Василий Подколзин (в сезоне-2019/20).
Генменеджер «Монреаля» и Лекавалье были на игре СКА с «Локомотивом». Демидов не набрал очков за 10:56 на льду
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт СКА
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