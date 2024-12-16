  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузьмин о Демидове: «У него многому можно научиться, хотя ему всего 19 лет. Ваня сам решит, как будет складываться его карьера, но у него точно светлое будущее»
0

Кузьмин о Демидове: «У него многому можно научиться, хотя ему всего 19 лет. Ваня сам решит, как будет складываться его карьера, но у него точно светлое будущее»

Григорий Кузьмин высоко оценил игровой уровень Ивана Демидова.

– В основной обойме форвардов СКА есть один игрок моложе вас – Иван Демидов. Каково играть с ним в одной команде?

Ваня – большой молодец, несмотря на возраст, показывает очень зрелую игру. У него многому можно научиться, хотя ему всего лишь 19 лет недавно исполнилось.

Уверен, что у него светлое будущее. Он будет сам решать, как будет складываться его карьера. Но в ней точно все будет хорошо, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoСКА
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
logoГригорий Кузьмин
logoИван Демидов
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»
17сегодня, 14:11
Кожевников о комментаторах на КПК: «Набрали с улицы, надо Твалтвадзе и Кузмака возвращать. Нашему нос сломали, а он говорит «хватит симулировать» – это смешно»
43сегодня, 11:31
Судейский скандал, эмоции Ротенберга и значение трофея для сборной. Быстрые итоги Кубка Первого канала
42вчера, 22:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов на вопрос о лучшем спортсмене года: «Назову Овечкина и Бобровского. На следующий год ожиданий никаких»
217 минут назад
Майоров о Ги Буше: «У «Авангарда» со Звягиным неудачный опыт, допустим, но подберите другого. Да что мы цепляемся за иностранцев! Дайте нашим отечественным работать»
19сегодня, 16:26
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Флорида» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Ванкувером»
16сегодня, 16:11
Быков о СКА: «Вектор – омоложение состава. Руководство хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольшом числе иностранцев. Клуб создал вертикальную структуру со школой»
11сегодня, 15:54
Плющев о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В КХЛ иногда судят странно, зависит от квалификации арбитра. Наказывать надо по правилам»
3сегодня, 15:41
«Мечты играются» с OLIMPBET: букмекер начал серию вдохновляющих интервью с хоккеистами
сегодня, 15:00Реклама
Кинэн об Овечкине и Джеймсе: «Суперлюди с уникальной генетикой. Леброн тратит миллионы на поддержание здоровья – нельзя избежать старения, но можно его замедлить»
4сегодня, 14:45
Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»
17сегодня, 14:11
«Авангард» подписал контракт с Чайкой на 2 года. 22-летний защитник провел два сезона в АХЛ
19сегодня, 13:47
Майоров о КПК: «Турнир показал, что Россия, Беларусь и Казахстан сильнее легионеров, которые выступают в КХЛ. «СКА-Арена» просто обалденная, уникальное сооружение»
12сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Набоков о «Металлурге»: «После паузы дела пойдут в гору, надеюсь. Ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова в бой»
29 минут назад
Пашнин может перейти в «Нефтехимик» бесплатно. У 35-летнего защитника 8 очков в 20 играх за СКА в прошлом сезоне
146 минут назад
Аймурзин о Козыреве: «Сильный специалист, классный человек и тренер. Рад играть в «Северстали» под его руководством»
сегодня, 16:41
Кожевников о КПК: «Интереснее смотреть на иностранцев, чем на сборную ВХЛ. Ребята бы сражались, но могло быть много травм, зачем это надо?»
сегодня, 16:06
Мостовой о сборной мира на КПК: «Это лучше, чем игры с Кубой или Брунеем. Но с мотивацией были проблемы, приехали не играть, а подружить, посмеяться»
5сегодня, 15:29
Худобин про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Заслужил. Он стабилен последние 6‑7 лет, статистика показывает. Потолок зарплат растет»
1сегодня, 15:12
Пашков о КПК: «Есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам по качеству игры. Мы столкнемся с серьезной конкуренцией на международной арене – надо быть готовыми»
6сегодня, 14:58
Паник получит 15 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)
1сегодня, 14:25
Джиошвили о работе с Ротенбергом на КПК: «Только положительные впечатления. Команда стремилась побеждать и достигла результата»
4сегодня, 13:13
«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру
7сегодня, 12:37
Рекомендуем