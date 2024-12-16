Кузьмин о Демидове: «У него многому можно научиться, хотя ему всего 19 лет. Ваня сам решит, как будет складываться его карьера, но у него точно светлое будущее»

Григорий Кузьмин высоко оценил игровой уровень Ивана Демидова.

– В основной обойме форвардов СКА есть один игрок моложе вас – Иван Демидов. Каково играть с ним в одной команде?

– Ваня – большой молодец, несмотря на возраст, показывает очень зрелую игру. У него многому можно научиться, хотя ему всего лишь 19 лет недавно исполнилось.

Уверен, что у него светлое будущее. Он будет сам решать, как будет складываться его карьера. Но в ней точно все будет хорошо, – сказал нападающий СКА Григорий Кузьмин.