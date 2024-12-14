Демидов о допуске к МЧМ-2025: «Мы бы поехали и играли с листа. Россия выглядела бы очень достойно – у пловцов наш парень так уже три золота завоевал»

Иван Демидов поделился мнением о недопуске России на международные соревнования.

Молодежный чемпионат мира по хоккею‑2025 пройдет с 26 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в Оттаве. Сборная России не сыграет на турнире из-за отстранения.

– Роман Ротенберг сказал, что канадская телекомпания TSN обратилась к ИИХФ, чтобы сборную России вернули на молодежные чемпионаты мира. Если представить, что нас завтра вернут, вы были бы готовы сыграть с листа?

– А какой у нас выбор? Конечно, мы бы поехали и играли с листа. Кстати, как я слышал с утра в новостях, пловцы так поехали с листа на чемпионат мира в Будапеште. И там наш парень уже три золота завоевал.

– Да, Мирон Лифинцев. Причем пловцов допустили буквально за две недели до старта чемпионата мира.

– Вот видите. Конечно, в первых матчах нам не хватало бы сыгранности. Но это в процессе быстро наработать, когда идет большой турнир, и у тебя есть цель победить.

Думаю, что молодежная сборная России выглядела бы очень достойно, – сказал нападающий СКА Иван Демидов .

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