«Ак Барс» интересуется Гальченюком. «Амур» не планирует обменивать форварда (Артур Хайруллин)
«Ак Барс» интересуется Алексом Гальченюком.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Отмечается, что «Амур» не собирается обменивать 30-летнего форварда, соглашение которого заканчивается в конце мая 2025 года.
В нынешнем сезоне Гальченюк провел 36 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 23 (13+10) очка. Он является лучшим бомбардиром хабаровского клуба.
Генменеджер «Амура» о Гальченюке: «Позиция клуба однозначна: все лидеры остаются. Пока сохраняются шансы на плей-офф, будем бороться»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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