«Ак Барс» интересуется Гальченюком. «Амур» не планирует обменивать форварда (Артур Хайруллин)

«Ак Барс» интересуется Алексом Гальченюком.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отмечается, что «Амур » не собирается обменивать 30-летнего форварда, соглашение которого заканчивается в конце мая 2025 года.

В нынешнем сезоне Гальченюк провел 36 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 23 (13+10) очка. Он является лучшим бомбардиром хабаровского клуба.

Генменеджер «Амура» о Гальченюке: «Позиция клуба однозначна: все лидеры остаются. Пока сохраняются шансы на плей-офф, будем бороться»