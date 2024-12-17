«Динамо» расторгло контракт с О′Деллом. Канадец провел 183 матча за клуб и набрал 141 очко
«Динамо» расторгло контракт с Эриком О′Деллом.
Форвард выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо» с учетом плей-офф.
В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. 34-летний канадец не играет с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что в подписании соглашения с нападающим заинтересован «Ак Барс».
Агент О′Делла: «Эрик покидает «Динамо» и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. Конкретика будет на следующей неделе»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем