«Динамо» расторгло контракт с О′Деллом. Канадец провел 183 матча за клуб и набрал 141 очко

«Динамо» расторгло контракт с Эриком О′Деллом.

Форвард выступал за бело-голубых с 2021 года. На его счету 141 (65+76) очко в 183 играх за «Динамо » с учетом плей-офф.

В этом сезоне О′Делл провел 14 матчей и набрал 6 (2+4) очков. 34-летний канадец не играет с 8 октября из-за обострения проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что в подписании соглашения с нападающим заинтересован «Ак Барс ».

Агент О′Делла: «Эрик покидает «Динамо» и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ. Конкретика будет на следующей неделе»