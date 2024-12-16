Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к О′Деллу: «Он есть в списке, работа ведется. Узнаете, как будет конкретика»
Анвар Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к Эрику О′Деллу.
Ранее сообщалось, что казанский клуб хочет подписать 33-летнего форварда, когда тот расторгнет контракт с «Динамо».
– Приближается дедлайн обменов КХЛ. Есть ли у вас список, кого хотите видеть в клубе?
– Конкретно по именам говорить смысла нет, потому что рынок не столь богат. Поэтому не мы одни хотим усилиться. Работа ведется, мы ранее озвучивали, какую позицию хотим закрыть. Как будет конкретика, так узнаете.
– Вы об Эрике О’Делле?
– И он тоже есть в списке. Но пока говорить преждевременно, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
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