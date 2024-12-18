Задорова освистали в Калгари. Защитник «Бостона» покинул канадский клуб в прошлом сезоне, запросив обмен
Никиту Задорова освистали в Калгари.
Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Флеймс» (4:3 ОТ).
В прошлом сезоне российский защитник выступал за канадский клуб, но запросил обмен из-за слабых результатов команды. «Калгари» отдал его в «Ванкувер» за два драфт-пика.
«Я не был уверен, чего ожидать, но это продолжалось всего одну смену. В прошлом году они делали это каждую смену», – сказал хоккеист «Бостона» Никита Задоров журналистам NESN.
Задоров подрался с Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега». Драка произошла после 2 боев в предыдущей смене
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
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