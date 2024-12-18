Задорова освистали в Калгари. Защитник «Бостона» покинул канадский клуб в прошлом сезоне, запросив обмен

Никиту Задорова освистали в Калгари.

Это произошло во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном » и «Флеймс» (4:3 ОТ).

В прошлом сезоне российский защитник выступал за канадский клуб, но запросил обмен из-за слабых результатов команды. «Калгари » отдал его в «Ванкувер» за два драфт-пика.

«Я не был уверен, чего ожидать, но это продолжалось всего одну смену. В прошлом году они делали это каждую смену», – сказал хоккеист «Бостона» Никита Задоров журналистам NESN.

Задоров подрался с Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега». Драка произошла после 2 боев в предыдущей смене