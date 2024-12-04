«Мичков переживал, что забить не может, я сказал: «Завтра нам забьешь». В первом периоде он две кладет, едет довольный». Подколзин о форварде «Филадельфии»
– А с кем из команды ты больше всего общаешься вне льда?
– В последнее время как раз с Драйзайтлем. С тех пор как стали играть вместе, ходим пообедать иногда. У него, кстати, отец рос в Чехии, и Леон знает немного русских слов. И я учу его. Сам, может, немецкий чуть подучу, а то у меня родители знают, а я только «айн, цвай, драй» и группу Rammstein.
– Скучно без русских в команде или успеваешь с кем-то пересекаться, когда матчи выпадают против них?
– Стараюсь по возможности. Канадский День благодарения проходит в середине октября, у нас была «Филадельфия», поэтому позвал в гости Мичкова, Замулу и Федотова.
Сидим разговариваем, Мич переживает: «Забить не могу». Я вспоминаю свою историю, как на меня давило, делюсь опытом, что надо попроще относиться, а в конце добавляю: «Завтра нам забьешь». В первом периоде две кладет, смотрю – едет довольный. Все это проходил, знаю.
С «Колорадо» вот сейчас играли. Коля Коваленко там бегает, во всех втыкается, нам вот забил, а потом на мне удалился, и наши реализовали. Ну и жду матча с «Бостоном», там Задоров, с ним у нас всегда веселое общение. А так, как всегда, удачи всем нашим парням! – сказал нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин.
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