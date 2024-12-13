Задоров при 1:5 с «Сиэтлом» – 7 хитов, 4 блока, полезность «0» за 21:59 на льду

Никита Задоров сделал семь силовых приемов в игре против «Сиэтла».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон » потерпел поражение со счетом 1:5.

На счету 29-летнего защитника также 4 заблокированных броска и одна потеря при показателе полезности «0» за 21 минуту и 59 секунд на льду.

В нынешнем сезоне Задоров набрал 8 (2+6) очков в 31 матче при полезности «плюс 2».

Задоров подрался с Лаури в матче «Бостона» и «Виннипега». Драка произошла после 2 боев в предыдущей смене