Овечкин поехал с «Вашингтоном» в Даллас и Чикаго. Он не сыграет, но утром потренировался с командой и завтра будет заниматься с резервистами

Александр Овечкин отправился на выездную серию с «Вашингтоном».

Как сообщает журналист Том Гулитти, 39-летний россиянин отправился вместе с «Кэпиталс» на выезд в Даллас и Чикаго .

«Вашингтон» в гостях сыграет против «Старс» 17 декабря, а 18 декабря встретится с «Блэкхокс».

Овечкин не примет участия в этих играх, но провел утреннюю тренировку с командой перед матчем с «Далласом» и завтра снова выйдет на занятия в Чикаго вместе с резервистами. Следующая полноценная тренировка «Вашингтона» состоится в четверг.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Ранее Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном » после травмы.