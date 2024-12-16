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Овечкин поехал с «Вашингтоном» в Даллас и Чикаго. Он не сыграет, но утром потренировался с командой и завтра будет заниматься с резервистами

Александр Овечкин отправился на выездную серию с «Вашингтоном».

Как сообщает журналист Том Гулитти, 39-летний россиянин отправился вместе с «Кэпиталс» на выезд в Даллас и Чикаго

«Вашингтон» в гостях сыграет против «Старс» 17 декабря, а 18 декабря встретится с «Блэкхокс». 

Овечкин не примет участия в этих играх, но провел утреннюю тренировку с командой перед матчем с «Далласом» и завтра снова выйдет на занятия в Чикаго вместе с резервистами. Следующая полноценная тренировка «Вашингтона» состоится в четверг.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

Ранее Александр Овечкин провел первую командную тренировку с «Вашингтоном» после травмы.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Тома Гулитти
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