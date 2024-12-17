Петтерссон выбыл минимум на неделю из-за травмы. Он четвертый защитник «Питтсбурга» по набранным очкам в сезоне

Маркус Петтерссон получил травму и пропустит минимум неделю.

Главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан сообщил, что 28-летний защитник выбыл минимум на неделю (статус «week-to-week» означает, что игрок будет проходить еженедельное обследование – Спортс’‘) из-за травмы нижней части тела.

Петтерссон покинул лед в конце первого периода матча против «Оттавы» (2:3 ОТ) после неудачного столкновения с бортом и больше в игру не вернулся.

Маркус набрал 13 (2+11) очков в 32 матчах «Пингвинс» в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ . На данный момент это четвертый результат среди защитников «Питтсбурга » в этом сезоне.