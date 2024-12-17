Директор «Динамо» о здоровье Овечкина: «Созванивались на днях. Александр сказал, что близок к возвращению»

Спортивный директор «Динамо» высказался о восстановлении Александра Овечкина.

22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.

– Есть ли у вас новости о состоянии Овечкина?

– На днях тренерский штаб созванивался с Александром . Спросили, как у него здоровье. Овечкин сказал, что уже близок к возвращению.

В ближайшее время он снова будет радовать нас своей прекрасной игрой за «Вашингтон», – заявил спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

«Вашингтон» без Овечкина шарашит так, что идет первым на Востоке. Это безумие!