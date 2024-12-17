Директор «Динамо» о здоровье Овечкина: «Созванивались на днях. Александр сказал, что близок к возвращению»
Спортивный директор «Динамо» высказался о восстановлении Александра Овечкина.
22 ноября стало известно, что 39-летний форвард пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
– Есть ли у вас новости о состоянии Овечкина?
– На днях тренерский штаб созванивался с Александром. Спросили, как у него здоровье. Овечкин сказал, что уже близок к возвращению.
В ближайшее время он снова будет радовать нас своей прекрасной игрой за «Вашингтон», – заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.
«Вашингтон» без Овечкина шарашит так, что идет первым на Востоке. Это безумие!
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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