Фазель о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В России хороший уровень судейства. Быть арбитром сложно, в США, например, не говорят о судьях – приняли, что они являются частью игры»

Рене Фазель высказался о недовольстве Романа Ротенберга судьями.

Главный тренер «России 25» после того, как Григорий Кузьмин получил травму в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил , что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.

«Быть судьей сложно везде: в любом виде спорта, в любой стране. Большинство людей не понимают, что ошибаются не только судьи, но и игроки, тренеры. Например, в США не говорят о судьях – приняли, что они являются частью игры.

Рефери – это люди. А людям свойственно ошибаться. Тем не менее приветствую любые идеи по улучшению работы судей. В России у нас хороший уровень судей, я вижу их работу. Но, разумеется, всегда можно улучшить.

Всегда готов и открыт к любым предложениям по улучшению работы. Но подчеркну еще раз: всем людям свойственно ошибаться. Я счастлив работать с судьями в КХЛ», – сказал руководитель судейско-экспертного комитета КХЛ и почетный глава ИИХФ Рене Фазель.