Терещенко о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В НХЛ тоже ошибаются – сажать теперь? Бред какой‑то. С Кузьминым чисто игровой момент»
Алексей Терещенко высказался о недовольстве Романа Ротенберга судьями.
Главный тренер «России 25» после того, как Григорий Кузьмин получил травму в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил, что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.
– Не понимаю, что такого было в моменте с Кузьминым. Чисто игровой момент. Не знаю, чего хочет добиться Роман Борисович такими высказываниями, надо спрашивать у него.
– Вы не наблюдаете проблем с судейством в российском хоккее?
– В НХЛ тоже судьи ошибаются. Что, их сажать теперь за ошибки? Бред какой‑то. В подобных моментах, как с Кузьминым, не дают даже две минуты, потому что это чистый силовой прием, – сказал трехкратный чемпион мира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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