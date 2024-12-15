Терещенко о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В НХЛ тоже ошибаются – сажать теперь? Бред какой‑то. С Кузьминым чисто игровой момент»

Алексей Терещенко высказался о недовольстве Романа Ротенберга судьями.

Главный тренер «России 25» после того, как Григорий Кузьмин получил травму в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил , что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.

– Не понимаю, что такого было в моменте с Кузьминым. Чисто игровой момент. Не знаю, чего хочет добиться Роман Борисович такими высказываниями, надо спрашивать у него.

– Вы не наблюдаете проблем с судейством в российском хоккее?

– В НХЛ тоже судьи ошибаются. Что, их сажать теперь за ошибки? Бред какой‑то. В подобных моментах, как с Кузьминым, не дают даже две минуты, потому что это чистый силовой прием, – сказал трехкратный чемпион мира.