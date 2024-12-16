Терещенко о жалобе Ротенберга на судей в органы: «Бред какой-то. Может, он знает что-то, чего не знаем мы?»

Алексей Терещенко прокомментировал жалобу Романа Ротенберга на судей.

Главный тренер «России 25» после травмы Григория Кузьмина в игре с Беларусью на Кубке Первого канала, заявил , что готов лично подать в правоохранительные органы заявление насчет работы арбитров.

«Роман Борисович – яркая личность. Это его право, но я считаю, что это какой-то бред.

Может быть, Ротенберг знает что-то, чего не знаем мы... Тогда у него есть такое право и возможность.

У меня таких подозрений в отношении судей нет», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко .

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