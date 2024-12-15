Ротенберг о матче с Беларусью: «Усов ударил локтем в нос Кузьмину – судьи не увидели. Это дало импульс сопернику, и эти 68 секунд мы не могли показать тот хоккей, что был до этого»

Роман Ротенберг описал последствия травмы Григория Кузьмина.

– Григорий Кузьмин подтвердил, что у него перелом носа со смещением, гематома. Сейчас, спустя сутки, как вы оцените эту ситуацию?

– Если вы разберете этот момент, там Усов ударил локтем в нос. И, к сожалению, судьи этот момент не увидели. Ну, я думаю, что здесь все допускают ошибки. И в будущем, я думаю, они будут более внимательны.

Потому что, когда в ключевой игре турнира игрок получает перелом, у него идет кровь, судьи обязаны более внимательно смотреть и изучать каждый эпизод, чтобы не получилось ситуации как вчера. Кузьмин на тот момент забил вторую шайбу. Он наш ключевой игрок большинства. Он нападающий, который только вышел на свои максимальные возможности. И мы, конечно, на него рассчитывали во вчерашней игре и будем дальше на него рассчитывать.

Бывают травмы, бывает, что соперник играет жестко. Но для этого есть судьи, чтобы принимать решения и удалять до конца игры. Удали арбитры до конца игры Усова, не было бы дальше каких-то других ситуаций. Это дало импульс сопернику, и за счет этого где-то мы эти 68 секунд не могли показать тот хоккей, который мы показывали до этого.

Но это жизнь, это хоккей. Слава богу, Кузьмин жив и здоров, будет в строю скоро. Надеемся увидеть его до плей-офф. Желаем ему только здоровья, – сказал главный тренер «России 25» и СКА .