Зарплата Пашнина в «Нефтехимике» – 6 млн рублей и 3 млн в качестве бонусов («Чемпионат»)
Михаил Пашнин может заработать до 9 млн рублей по контракту с «Нефтехимиком».
Сегодня стало известно, что клуб из Нижнекамска подписал контракт с 35-летним защитником до конца текущего сезона.
Как сообщает «Чемпионат», Михаил Пашнин по контракту с «Нефтехимиком» заработает 6 млн рублей. Еще 3 млн рублей защитник может получить в качестве бонусов.
В прошлом сезоне игрок провел 20 матчей в составе СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и заработал 8 (2+6) очков.
В четырех играх плей-офф Пашнин отметился результативной передачей. Подробная статистика защитника – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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