Зарплата Пашнина в «Нефтехимике» – 6 млн рублей и 3 млн в качестве бонусов («Чемпионат»)

Михаил Пашнин может заработать до 9 млн рублей по контракту с «Нефтехимиком».

Сегодня стало известно , что клуб из Нижнекамска подписал контракт с 35-летним защитником до конца текущего сезона.

Как сообщает «Чемпионат», Михаил Пашнин по контракту с «Нефтехимиком » заработает 6 млн рублей. Еще 3 млн рублей защитник может получить в качестве бонусов.

В прошлом сезоне игрок провел 20 матчей в составе СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и заработал 8 (2+6) очков.

В четырех играх плей-офф Пашнин отметился результативной передачей. Подробная статистика защитника – здесь .