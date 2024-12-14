Защитник «Ак Барса» Миллер о музыке: «Слушаю много кантри. Хотел попасть на концерт Тейлор Свифт, но это слишком дорого – 12 тысяч долларов за билет»

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер рассказал о своих музыкальных вкусах.

22-летний американский защитник проводит в казанском клубе второй сезон.

– Любимая музыка? Давайте попробуем составить ваш фирменный плейлист.

– Кантри-музыка. Я определенно человек кантри. Не думаю, что этот стиль развит в России, он тут не очень популярен, но дома я слушаю много кантри.

– Три топ-исполнителя?

– Назову их: Морган Уоллен, Мак Миллер и Тейлор Свифт .

– Свифт сейчас на пике популярности. Были на ее концерте?

– Нет, хотя хотел. Но это слишком дорого. В США один билет – по 12 тысяч долларов. Не сказал бы, что это прямо моя мечта, но как-нибудь попасть было бы здорово. Хочется увидеть Тейлор вживую, – сказал защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер .

Миллер из «Ак Барса»: «Казань – современный и комфортный город, есть все для жизни. Пробовал чак-чак, обожаю треугольники»