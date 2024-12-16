  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пашнин может перейти в «Нефтехимик» бесплатно. У 35-летнего защитника 8 очков в 20 играх за СКА в прошлом сезоне
1

Пашнин может перейти в «Нефтехимик» бесплатно. У 35-летнего защитника 8 очков в 20 играх за СКА в прошлом сезоне

Михаил Пашнин может продолжить карьеру в «Нефтехимике».

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний защитник ведет переговоры с клубом из Нежнекамска.

30 апреля СКА объявил об уходе Пашнина, с тех пор защитник находится в статусе неограниченно свободного агента. 

В прошлом сезоне игрок провел 20 матчей в составе СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и заработал 8 (2+6) очков. В четырех играх плей-офф Пашнин отметился результативной передачей. 

Защитник также ранее выступал за «Металлург», «Салават Юлаев», «Локомотив» и ЦСКА.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoНефтехимик
logoМихаил Пашнин
logoЧемпионат.com
logoКХЛ
возможные переходы
logoСКА
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Профака о поражении от СКА: «Разочаровывающий результат. Рассчитывали уехать из Петербурга с двумя очками, вернуться на победный путь»
315 октября, 20:59
Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно меркантильные интересы»
87 октября, 15:56
Сетдиков может продолжить карьеру в «Барысе»
22 октября, 10:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Фетисов на вопрос о лучшем спортсмене года: «Назову Овечкина и Бобровского. На следующий год ожиданий никаких»
218 минут назад
Майоров о Ги Буше: «У «Авангарда» со Звягиным неудачный опыт, допустим, но подберите другого. Да что мы цепляемся за иностранцев! Дайте нашим отечественным работать»
19сегодня, 16:26
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Флорида» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Ванкувером»
16сегодня, 16:11
Быков о СКА: «Вектор – омоложение состава. Руководство хочет, чтобы их молодежь давала результат при небольшом числе иностранцев. Клуб создал вертикальную структуру со школой»
11сегодня, 15:54
Плющев о жалобе Ротенберга на судей в органы: «В КХЛ иногда судят странно, зависит от квалификации арбитра. Наказывать надо по правилам»
3сегодня, 15:41
«Мечты играются» с OLIMPBET: букмекер начал серию вдохновляющих интервью с хоккеистами
сегодня, 15:00Реклама
Кинэн об Овечкине и Джеймсе: «Суперлюди с уникальной генетикой. Леброн тратит миллионы на поддержание здоровья – нельзя избежать старения, но можно его замедлить»
4сегодня, 14:45
Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»
17сегодня, 14:11
«Авангард» подписал контракт с Чайкой на 2 года. 22-летний защитник провел два сезона в АХЛ
19сегодня, 13:47
Майоров о КПК: «Турнир показал, что Россия, Беларусь и Казахстан сильнее легионеров, которые выступают в КХЛ. «СКА-Арена» просто обалденная, уникальное сооружение»
12сегодня, 13:33
Ко всем новостям
Последние новости
Набоков о «Металлурге»: «После паузы дела пойдут в гору, надеюсь. Ребята отдохнут, наберутся положительных эмоций и снова в бой»
30 минут назад
Кузьмин о Демидове: «У него многому можно научиться, хотя ему всего 19 лет. Ваня сам решит, как будет складываться его карьера, но у него точно светлое будущее»
сегодня, 16:51
Аймурзин о Козыреве: «Сильный специалист, классный человек и тренер. Рад играть в «Северстали» под его руководством»
сегодня, 16:41
Кожевников о КПК: «Интереснее смотреть на иностранцев, чем на сборную ВХЛ. Ребята бы сражались, но могло быть много травм, зачем это надо?»
сегодня, 16:06
Мостовой о сборной мира на КПК: «Это лучше, чем игры с Кубой или Брунеем. Но с мотивацией были проблемы, приехали не играть, а подружить, посмеяться»
5сегодня, 15:29
Худобин про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Заслужил. Он стабилен последние 6‑7 лет, статистика показывает. Потолок зарплат растет»
1сегодня, 15:12
Пашков о КПК: «Есть вопросы к тренерскому штабу и хоккеистам по качеству игры. Мы столкнемся с серьезной конкуренцией на международной арене – надо быть готовыми»
6сегодня, 14:58
Паник получит 15 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)
1сегодня, 14:25
Джиошвили о работе с Ротенбергом на КПК: «Только положительные впечатления. Команда стремилась побеждать и достигла результата»
4сегодня, 13:13
«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру
7сегодня, 12:37
Рекомендуем