Пашнин может перейти в «Нефтехимик» бесплатно. У 35-летнего защитника 8 очков в 20 играх за СКА в прошлом сезоне

Михаил Пашнин может продолжить карьеру в «Нефтехимике».

Как сообщает «Чемпионат», 35-летний защитник ведет переговоры с клубом из Нежнекамска.

30 апреля СКА объявил об уходе Пашнина , с тех пор защитник находится в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел 20 матчей в составе СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и заработал 8 (2+6) очков. В четырех играх плей-офф Пашнин отметился результативной передачей.

Защитник также ранее выступал за «Металлург», «Салават Юлаев», «Локомотив» и ЦСКА.