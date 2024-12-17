«Нефтехимик» подписал контракт с Пашниным до конца сезона

«Нефтехимик» заключил соглашение с Михаилом Пашниным до конца этого сезона.

30 апреля СКА объявил об уходе Пашнина , с тех пор защитник находился в статусе неограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне игрок провел 20 матчей в составе СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и заработал 8 (2+6) очков.

В четырех играх плей-офф Пашнин отметился результативной передачей. Подробная статистика защитника – здесь .

Защитник также ранее выступал за «Металлург», «Салават Юлаев», «Локомотив» и ЦСКА.

Изображение: t.me/wolfstaya