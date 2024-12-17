«Нефтехимик» подписал контракт с Пашниным до конца сезона
«Нефтехимик» заключил соглашение с Михаилом Пашниным до конца этого сезона.
30 апреля СКА объявил об уходе Пашнина, с тех пор защитник находился в статусе неограниченно свободного агента.
В прошлом сезоне игрок провел 20 матчей в составе СКА в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и заработал 8 (2+6) очков.
В четырех играх плей-офф Пашнин отметился результативной передачей. Подробная статистика защитника – здесь.
Защитник также ранее выступал за «Металлург», «Салават Юлаев», «Локомотив» и ЦСКА.
Изображение: t.me/wolfstaya
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Нефтехимика»
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