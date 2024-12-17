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  • Директор «Динамо» об уходе О′Делла: «Были варианты обмена. В какие‑то города Эрик не хотел ехать, где‑то не могли потянуть его контракт. Клуб хотел сохранить деньги, но получилось так»
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Директор «Динамо» об уходе О′Делла: «Были варианты обмена. В какие‑то города Эрик не хотел ехать, где‑то не могли потянуть его контракт. Клуб хотел сохранить деньги, но получилось так»

Спортивный директор «Динамо» высказался об уходе Эрика О′Делла.

Сегодня московский клуб объявил о расторжении контракта с 34-летним канадским нападающим. 

– Вы до последнего дня искали новую команду О’Деллу. Почему в итоге решили расторгнуть контракт?

– У нас было несколько вариантов обмена, но они не устраивали Эрика. Он выбирал, не хотел ехать в какие‑то города, а где‑то не могли потянуть финансовую сторону его контракта. Поэтому пришли к такому решению.

Клубу хотелось бы скорее совершить обмен – сохранить деньги и, возможно, приобрести какого‑то хоккеиста. Но получилось вот так.

– Какие планы у О’Делла, который стал неограниченно свободным агентом?

– Вчера встречался с ним и его агентом, когда подписывали документы. У него в планах играть еще пару сезонов в России, – заявил спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к О′Деллу: «Он есть в списке, работа ведется. Узнаете, как будет конкретика»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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logoЭрик О′Делл
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