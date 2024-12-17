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  • «Авангард» обыграл «Сибирь», победный гол у Прохоркина на 59-й минуте. Омичи одержали третью победу подряд и первую под руководством канадцев
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«Авангард» обыграл «Сибирь», победный гол у Прохоркина на 59-й минуте. Омичи одержали третью победу подряд и первую под руководством канадцев

«Авангард» обыграл «Сибирь» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Новосибирске и завершилась со счетом 5:3 в пользу гостей. Победную шайбу за 1:49 до конца матча забросил бывший игрок «Сибири» Николай Прохоркин.

«Авангард» выиграл три последних игры. Это был первый матч под руководством Дэйва Барра. Ги Буше, являющийся главным тренером, временно отсутствует в расположении команды. Омичи сохранили восьмое место на Востоке, набрав 34 балла за 34 игры.

«Сибирь» осталась на десятой позиции в Восточной конференции, имея 29 очков после 33 проведенных встреч.

Следующий матч «Авангард» проведет в гостях против «Нефтехимика» 19 декабря. «Сибирь» сыграет дома с «Амуром» 21 декабря.

КХЛ. «Авангард» сыграет с «Сибирью», ЦСКА встретится с «Куньлунем», СКА против «Локомотива», «Амур» уступил «Адмиралу»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАвангард
logoСибирь
logoНиколай Прохоркин
logoКХЛ
Дэйв Барр
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