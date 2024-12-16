  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Авангард» подписал контракт с Чайкой на 2 года. 22-летний защитник провел два сезона в АХЛ
7

«Авангард» подписал контракт с Чайкой на 2 года. 22-летний защитник провел два сезона в АХЛ

«Авангард» подписал контракт с Даниилом Чайкой.

Двустороннее соглашение с 22-летним защитником рассчитано на два года.

Чайка был задрафтован «Вегасом» под общим 38-м номером в 2021 году. С 2022 по 2024 он выступал за фарм-клуб «Голден Найтс» в АХЛ и за 126 матчей набрал 16 (3+13) при полезности «минус 53».

В нынешнем сезоне в активе защитника 1 передача в 5 играх АХЛ при полезности «минус 5». Он также сделал 1 ассист в 4 матчах ECHL при полезности «минус 2».

«Вегас» расторг контракт с Чайкой в начале декабря.

«Авангард» выменял права на Чайку у ЦСКА на денежную компенсацию

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Омских Крыльев»
logoДаниил Чайка
logoВХЛ
logoКХЛ
переходы
logoОмские Крылья
logoАвангард
logoАХЛ
logoВегас
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Чайки: «Ведем переговоры с «Авангардом» о подписании контракта, находимся на финишной прямой»
313 декабря, 16:43
«Вегас» поместил Чайку на драфт отказов для расторжения контракта
172 декабря, 19:31
«Авангард» выменял права на Чайку у ЦСКА на денежную компенсацию
621 ноября, 10:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Флорида» против «Эдмонтона», «Колорадо» встретится с «Ванкувером»
915 минут назад
Кузьмин о Ротенберге: «Умеет подтолкнуть игрока, улучшить необходимые параметры. Он с каждым общается, поддерживает и помогает двигаться в правильном направлении»
1034 минуты назад
Майоров о КПК: «Турнир показал, что Россия, Беларусь и Казахстан сильнее легионеров, которые выступают в КХЛ. «СКА-Арена» просто обалденная, уникальное сооружение»
6сегодня, 13:33
Кинэн об Овечкине: «В Северной Америке все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Александра и не обращают внимания, что он русский»
11сегодня, 13:02
Гатиятулин подтвердил интерес «Ак Барса» к О′Деллу: «Он есть в списке, работа ведется. Узнаете, как будет конкретика»
3сегодня, 12:47
Бердин и Маклауд – в составе «Авангарда» на выездную серию. Заседа и Грант не вошли в список
11сегодня, 11:50Фото
Кожевников о комментаторах на КПК: «Набрали с улицы, надо Твалтвадзе и Кузмака возвращать. Нашему нос сломали, а он говорит «хватит симулировать» – это смешно»
34сегодня, 11:31
Терещенко о жалобе Ротенберга на судей в органы: «Бред какой-то. Может, он знает что-то, чего не знаем мы?»
25сегодня, 11:12
Плющев о травме Овечкина: «Месяца достаточно для восстановления. У Александра хватит силы воли и моральных сил для продолжения сезона»
1сегодня, 10:55
СКА хочет выменять Сафонова у «Ак Барса». Казанцы просят Глотова у армейцев (Артур Хайруллин)
28сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Паник получит 15 млн рублей от «Локомотива» за остаток сезона (Metaratings)
120 минут назад
Джиошвили о работе с Ротенбергом на КПК: «Только положительные впечатления. Команда стремилась побеждать и достигла результата»
3сегодня, 13:13
«Локомотив» подписал контракт с Паником до конца сезона. У 33-летнего форварда 10 сезонов в НХЛ за карьеру
6сегодня, 12:37
Вайсфельд о Кубке Первого канала: «Международный опыт нужен, каким бы он ни был. Столько зрителей было – турнир стоило проводить»
сегодня, 12:13
Продолжается домашняя серия «Северстали». Приходите поддержать команду на арене!
сегодня, 12:00Реклама
Квартальнов о подъеме хоккея в Беларуси: «Стали больше доверять молодым и развивать их. Шикарные условия – дворцы есть, местная лига в норме»
2сегодня, 10:02
Плющев о КХЛ: «Ни одна из команд не удивила в этом сезоне. Нет достаточно ярких игроков – не вижу таких хоккеистов, как раньше»
5сегодня, 09:32
«Сибирь» объявила состав на чемпионат КХЛ «3х3». Тренером назначен Лапин
5сегодня, 09:15
Агент о контракте Шестеркина и обмене Трубы: «Не думаю, что эти события повлияли друг на друга. Подписание договора в такой момент – желание и позиция руководства «Рейнджерс»
1сегодня, 08:48
Барбашев получил травму верхней части тела в матче с «Миннесотой»
1сегодня, 07:55
Рекомендуем