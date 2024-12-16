«Авангард» подписал контракт с Чайкой на 2 года. 22-летний защитник провел два сезона в АХЛ

«Авангард» подписал контракт с Даниилом Чайкой.

Двустороннее соглашение с 22-летним защитником рассчитано на два года.

Чайка был задрафтован «Вегасом » под общим 38-м номером в 2021 году. С 2022 по 2024 он выступал за фарм-клуб «Голден Найтс» в АХЛ и за 126 матчей набрал 16 (3+13) при полезности «минус 53».

В нынешнем сезоне в активе защитника 1 передача в 5 играх АХЛ при полезности «минус 5». Он также сделал 1 ассист в 4 матчах ECHL при полезности «минус 2».

«Вегас» расторг контракт с Чайкой в начале декабря.

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