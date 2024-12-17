Костюченок после 1:4 с «Адмиралом»: «Хорошая игра с обилием моментов у «Амура». Нужно реализовывать, ответственно относиться к эпизоду. Будем работать над этим»

Виктор Костюченок прокомментировал домашнее поражение «Амура».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ хабаровский клуб уступил «Адмиралу » со счетом 1:4.

«Игра была хорошая, с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду.

Когда работает вся пятерка и выводит игрока на «один в ноль» и «два в один», и мы не можем использовать. Будем работать над этим», – сказал главный тренер «Амура » Виктор Костюченок .

«Адмирал» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах – 4:1 с «Амуром». У хабаровчан 20 поражений в 22 играх