Костюченок после 1:4 с «Адмиралом»: «Хорошая игра с обилием моментов у «Амура». Нужно реализовывать, ответственно относиться к эпизоду. Будем работать над этим»
Виктор Костюченок прокомментировал домашнее поражение «Амура».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ хабаровский клуб уступил «Адмиралу» со счетом 1:4.
«Игра была хорошая, с обилием голевых моментов у нашей команды. Очень хорошо сыграл вратарь соперника. Нужно реализовывать моменты, которые создаются. Ответственно относиться к каждому эпизоду.
Когда работает вся пятерка и выводит игрока на «один в ноль» и «два в один», и мы не можем использовать. Будем работать над этим», – сказал главный тренер «Амура» Виктор Костюченок.
«Адмирал» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах – 4:1 с «Амуром». У хабаровчан 20 поражений в 22 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт «Амура»
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