Бродхерст о финнах: «Они не пьют часто, но когда пьют… Помню, команде дали пару недель выходных – это было нечто. Веселились дня три. Выпивали, шли в сауну, потели – и по новой»
Нападающий ранее выступал за ХИФК.
– Какие впечатления у тебя остались от Финляндии?
– В первую очередь я обратил внимание, что финские хоккеисты – абсолютные работяги, они постоянно тренируются и делают это с полной самоотдачей. Поэтому я сразу понял, что здесь нужно выкладываться по максимуму.
Очень понравился Хельсинки, финские люди. Единственное, что сводило меня с ума – это финский язык. Я пытался учить его и говорить на нем, но, скажу честно, русский мне дается проще, чем финский.
– Финны известны тем, что умеют отдыхать «с огоньком». Тебе приходилось участвовать в их вечеринках?
– Суть в том, что они не пьют часто. Но когда пьют… Помню, после сезона команде дали пару недель выходных – это было нечто. Ребята веселились от заката до рассвета, потом от рассвета от заката, и так дня три.
Выпивали, шли в сауну, потели, выводили все из организма – и по новой. Я такой темп не выдерживал.
Я могу позволить себе 2-3 пива, но такие марафоны – не для меня, – сказал американский нападающий «Амура» Алекс Бродхерст.
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