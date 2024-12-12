Бродхерст о финнах: «Они не пьют часто, но когда пьют… Помню, команде дали пару недель выходных – это было нечто. Веселились дня три. Выпивали, шли в сауну, потели – и по новой»

Алекс Бродхерст поделился воспоминаниями об игре в Финляндии.

Нападающий ранее выступал за ХИФК .

– Какие впечатления у тебя остались от Финляндии?

– В первую очередь я обратил внимание, что финские хоккеисты – абсолютные работяги, они постоянно тренируются и делают это с полной самоотдачей. Поэтому я сразу понял, что здесь нужно выкладываться по максимуму.

Очень понравился Хельсинки, финские люди. Единственное, что сводило меня с ума – это финский язык. Я пытался учить его и говорить на нем, но, скажу честно, русский мне дается проще, чем финский.

– Финны известны тем, что умеют отдыхать «с огоньком». Тебе приходилось участвовать в их вечеринках?

– Суть в том, что они не пьют часто. Но когда пьют… Помню, после сезона команде дали пару недель выходных – это было нечто. Ребята веселились от заката до рассвета, потом от рассвета от заката, и так дня три.

Выпивали, шли в сауну, потели, выводили все из организма – и по новой. Я такой темп не выдерживал.

Я могу позволить себе 2-3 пива, но такие марафоны – не для меня, – сказал американский нападающий «Амура » Алекс Бродхерст .