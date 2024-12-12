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Бродхерст о поездке в Москву: «Гуляли с женой по Красной площади, прочувствовали дух в соборе Василия Блаженного, оценили архитектуру. Это мое самое теплое воспоминание о России»

Алекс Бродхерст поделился самым теплым воспоминанием о России.

– Вернемся в 2022 год. Впервые ты приехал в Россию. Что вызвало у тебя первый культурный шок?

– Наверное, прямо в день прилета это случилось. Дома, когда самолет прилетает в пункт назначения и открываются двери, люди выходят по рядам, по очереди. Всегда есть, конечно, несколько человек, которые торопятся. Но в целом все происходит именно так.

И вот я прилетаю в Москву, самолет еще даже не остановился толком, а все пассажиры уже стоят в проходе. Это было удивительно. Из самолета я вышел последним, ха-ха.

– Что насчет русской кухни?

– Вообще я стараюсь есть как можно больше пищи, похожей на американскую. Простые блюда, вроде курицы. 

– Назови какую-то вещь или явление, которое тебе больше всего нравится в России.

– Одно воспоминание расскажу. Еще когда я играл в «Авангарде», на рождественскую паузу мы с женой поехали в Москву. Остановились в хорошем отеле в самом центре города, гуляли по Красной площади, катались на катке.

За три дня посмотрели город, прочувствовали дух в соборе Василия Блаженного, оценили архитектуру. Потрясающе провели время. Пока что это мое самое яркое и теплое воспоминание о России. 

– А что больше всего не нравится в нашей стране?

– Ох, пару раз здесь у меня было пищевое отравление, как понимаешь, с этим связаны не самые приятные воспоминания, ха-ха, – сказал американский нападающий «Амура» Алекс Бродхерст.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Амура»
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