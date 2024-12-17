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  • «Адмирал» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах – 4:1 с «Амуром». У хабаровчан 20 поражений в 22 играх
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«Адмирал» одержал 6-ю победу в 7 последних матчах – 4:1 с «Амуром». У хабаровчан 20 поражений в 22 играх

«Адмирал» обыграл «Амур» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Владивостока. Две шайбы в их составе забросил Егор Петухов. На его счету стало 22 (15+7) очка в 36 играх.

«Адмирал» победил в шести из семи последних матчей. Команда вышла на пятое место в Восточной конференции, набрав 41 балл за 37 игр.

«Амур» потерпел 20 поражений в 22 играх. Хабаровчане занимают последнее место на Востоке, имея 18 очков после 36 проведенных встреч.

Следующий матч «Адмирал» проведет в Москве против «Динамо» 19 декабря. «Амур» сыграет в гостях с «Сибирью» 21 декабря.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoАдмирал
logoАмур
logoЕгор Петухов
logoКХЛ
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