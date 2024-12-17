«Динамо» заплатит около 100 млн рублей «Ладе» за Подъяпольского (Артур Хайруллин)
«Динамо» заплатит около 100 млн рублей «Ладе» за Владислава Подъяпольского.
Ранее стало известно, что 29-летний вратарь перейдет в московский клуб в результате обмена.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, размер денежной компенсации «Ладе» составит около 100 миллионов рублей.
Подъяпольский в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ провел 28 матчей и одержал 11 побед, отражая 94,1% бросков при коэффициенте надежности 2,02.
Долганов о лучшем голкипере КХЛ: «Подъяпольский из «Лады», об этом говорят цифры. В лиге много сильных вратарей – серьезная конкуренция в каждой команде»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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