«Динамо» заплатит около 100 млн рублей «Ладе» за Подъяпольского (Артур Хайруллин)

«Динамо» заплатит около 100 млн рублей «Ладе» за Владислава Подъяпольского.

Ранее стало известно , что 29-летний вратарь перейдет в московский клуб в результате обмена.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, размер денежной компенсации «Ладе » составит около 100 миллионов рублей.

Подъяпольский в нынешнем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ провел 28 матчей и одержал 11 побед, отражая 94,1% бросков при коэффициенте надежности 2,02.

Долганов о лучшем голкипере КХЛ: «Подъяпольский из «Лады», об этом говорят цифры. В лиге много сильных вратарей – серьезная конкуренция в каждой команде»