Директор «Лады» о Подъяпольском: «Лучший вратарь в КХЛ. Number one. Голкипер – это обычно 50% команды, в нашем случае намного больше»

Рафик Якубов назвал Владислава Подъяпольского лучшим вратарем в России.

Ранее сообщалось об интересе «Авангарда» и «Динамо » к 29-летнему голкиперу.

– По Подъяпольскому к вам обращались?

– Конечно, и это не секрет. Владислав – number one, и я считаю, что он лучший вратарь в России, КХЛ. Он это заслужил. Я говорил уже, что обычно вратарь – это 50% команды, но в нашем случае намного больше.

– «Динамо» обращалось?

– И не только они.

– А кто еще?

– Это интересно было пару месяцев назад. Те, у кого возникали проблемы, обращались, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов .

Долганов о лучшем голкипере КХЛ: «Подъяпольский из «Лады», об этом говорят цифры. В лиге много сильных вратарей – серьезная конкуренция в каждой команде»