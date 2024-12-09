Директор «Лады» о Подъяпольском: «Лучший вратарь в КХЛ. Number one. Голкипер – это обычно 50% команды, в нашем случае намного больше»
Рафик Якубов назвал Владислава Подъяпольского лучшим вратарем в России.
Ранее сообщалось об интересе «Авангарда» и «Динамо» к 29-летнему голкиперу.
– По Подъяпольскому к вам обращались?
– Конечно, и это не секрет. Владислав – number one, и я считаю, что он лучший вратарь в России, КХЛ. Он это заслужил. Я говорил уже, что обычно вратарь – это 50% команды, но в нашем случае намного больше.
– «Динамо» обращалось?
– И не только они.
– А кто еще?
– Это интересно было пару месяцев назад. Те, у кого возникали проблемы, обращались, – сказал спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.
Долганов о лучшем голкипере КХЛ: «Подъяпольский из «Лады», об этом говорят цифры. В лиге много сильных вратарей – серьезная конкуренция в каждой команде»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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